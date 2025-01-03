В Южной Корее не смогли арестовать отстраненного от власти президента
- 3.01.2025, 8:40
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Следователям помешала охрана.
Южнокорейские следователи после многочасового противостояния с охраной отстраненного парламентом от власти президента страны Юн Сок Ёля отказались от плана по его аресту.
Об этом 3 января сообщает ВВС.
«Арест, по нашей оценке, невозможен из-за упорного противодействия. Мы беспокоимся за нашу команду на месте. (…) Мы находим отношение обвиняемого (…) достойным глубого сожаления», — заявили представители южнокорейского Бюро расследований коррупции.
Ордер на арест, выданный одним из окружных судов
Сеула, действует до 6 января 2025 года и дает следователям только 48 часов на задержание Юна после его ареста. После этого следователи должны решить, запрашивать ли ордер на арест или отпустить его.
Юн Сок Ёль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа. Адвокаты Юна заявили, что считают незаконными и ордер на арест, и попытку ареста.
4 декабря сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Он также извинился за общественное беспокойство, вызванное попыткой президента страны Юн Сук Йоля ввести военное положение.
8 декабря прокуратура Южной Кореи арестовала экс-министра обороны в рамках расследования дела о государственной измене. Юн Сок Ёлю также объявили о подозрении в государственной измене.
3 января агентство Reuters cообщило, что южнокорейские правоохранители прибыли в Сеул, чтобы выполнить ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которому объявили импичмент.
У ворот его резиденции следователи столкнулись с сопротивлением толпы протестующих, которые пообещали заблокировать любую попытку задержания.