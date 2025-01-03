«Успел взять залоги с трех разных людей» 3.01.2025, 8:54

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Минчанка рассказала, как попалась на удочку квартирного мошенника.

Девушка поделилась в TikTok, как столкнулась с обманом при аренде жилья, которая произошла летом 2024 года. Девушка заплатила мошеннику 1000 рублей в качестве залога за комнату, но так и не смогла въехать. Впоследствии выяснилось, что за ту же комнату он взял деньги у нескольких других людей, пишет CityDog.

Что произошло?

История началась с поисков жилья вблизи станции метро «Малінаўка». На одном из крупных сервисов по поиску недвижимости девушка нашла подходящий вариант. Объявление обещало комфортное проживание в комнате с соседкой. Связавшись с арендодателем, девушка договорилась о просмотре квартиры.

На момент показа в комнате находились вещи текущего арендатора, но сам он отсутствовал. Хозяин квартиры уверил, что съемщик съедет к понедельнику — и в этот же день можно будет подписать договор.

На просмотре мужчина предоставил оригиналы документов на квартиру, свой паспорт и разрешил сфотографировать их. Это развеяло возможные сомнения девушки. Арендодатель настоял на залоге в размере двух месяцев аренды общей суммой в 1100 рублей. После переговоров девушка внесла 1000 рублей под расписку, пообещав доплатить оставшиеся 100 рублей после подписания договора.

Однако день подписания договора постоянно откладывался: сначала хозяин сослался на работу, затем встречи переносились еще несколько раз. К пятнице — крайнему сроку переезда — арендодатель так и не появился, а ключи от комнаты девушка не получила.

Попытки договориться о том, чтобы дверь открыла другая квартирантка, натолкнулись на отказ. Хозяин объяснил это опасениями, что незнакомка может оказаться мошенницей.

Поняв, что стала жертвой обмана, девушка потребовала вернуть деньги. Арендодатель пообещал перевести сумму на карту, но этого так и не произошло. Вскоре оказалось, что мужчина был пьян и неспособен общаться. Девушка обратилась в милицию.

Чем закончилась история?

Расследование показало, что этот человек ранее привлекался за мошенничество. Более того, за ту же комнату он успел взять залоги с трех разных людей. Свои деньги девушка смогла вернуть лишь спустя полтора месяца.

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