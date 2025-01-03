закрыть
3 января 2025, пятница, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Куда бежать бывшим диктаторам?

5
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 3.01.2025, 8:58
  • 3,640
Куда бежать бывшим диктаторам?

Обдерут несменяемого, как липку, отнимут все его миллиарды.

Не раз уже всплывала тема – случись перемены в России, куда бежать бывшему несменяемому и его обслуге?

В Китай? Кому он там нужен (а обслуга тем более). Улыбнутся, сощурят добрые глаза, пожмут руку и скажут вежливо, что сейчас не лучшее время, в другой раз. К новому другу Киму? К африканским путчистам? К Мадуре и его военным?

Возможно, но ненадежно. Обычно, при обсуждении такой возможности, участники дискуссии сходились во мнении, что обдерут несменяемого, как липку, отнимут все его миллиарды.

И вот Асад. Счастливо спасшийся в наши российские снега. Со своими миллиардами, отнятыми у сирийского народа. Пошли слухи, что в декабре его пытались отравить. Верно ли это? Мы не знаем.

Но даже само по себе рождение подобных слухов отлично говорит о месте, которое выбрал себе Асад. Здесь борьба за собственность ведется «по закону джунглей». Место, точно не лучше тех возможных причалов, которые обычно обсуждают для великого геополитика.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский