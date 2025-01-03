Куда бежать бывшим диктаторам? 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

3.01.2025, 8:58

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Обдерут несменяемого, как липку, отнимут все его миллиарды.

Не раз уже всплывала тема – случись перемены в России, куда бежать бывшему несменяемому и его обслуге?

В Китай? Кому он там нужен (а обслуга тем более). Улыбнутся, сощурят добрые глаза, пожмут руку и скажут вежливо, что сейчас не лучшее время, в другой раз. К новому другу Киму? К африканским путчистам? К Мадуре и его военным?

Возможно, но ненадежно. Обычно, при обсуждении такой возможности, участники дискуссии сходились во мнении, что обдерут несменяемого, как липку, отнимут все его миллиарды.

И вот Асад. Счастливо спасшийся в наши российские снега. Со своими миллиардами, отнятыми у сирийского народа. Пошли слухи, что в декабре его пытались отравить. Верно ли это? Мы не знаем.

Но даже само по себе рождение подобных слухов отлично говорит о месте, которое выбрал себе Асад. Здесь борьба за собственность ведется «по закону джунглей». Место, точно не лучше тех возможных причалов, которые обычно обсуждают для великого геополитика.

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