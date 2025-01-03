Hyundai выпустит оригинальный электрический минивэн с футуристическим дизайном 1 3.01.2025, 9:03

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Hyundai Staria

Особенности авто рассекретили.

Минивэн Hyundai Staria получит электрическую модификацию. Она дебютирует до конца 2025 года и выйдет на рынок в 2026-м. Об этом сообщает сайт The Drive.

С 25 января Hyundai начнет готовить новые производственные мощности на предприятии в южнокорейском Ульсане — именно там будут выпускать электромобиль Staria. Ежегодно будут собирать 15-20 тысяч электровенов, которые будут продавать на внутреннем рынке, а также экспортировать в Европу и Австралию.

К тому же, недавно уже дебютировал грузовой собрат Hyundai Staria — коммерческий электромобиль ST1. Именно у него позаимствуют 800-вольтную силовую установку мощностью 218 л. с.

А вот аккумуляторной батареей емкостью 84 кВт∙ч поделится обновленный электромобиль Hyundai Ioniq 5. Запас хода превысит 320 км, а быстрая зарядка позволит увеличить его на 100 км за 10 минут.

Внешне электромобиль Hyundai Staria мало чем будет отличаться от дизельной или гибридной версии модели и сохранит футуристический дизайн и оригинальный интерьер. Его будут предлагать в вариантах на 7, 9 или 11 мест.

Кстати, электрическую версию получил и доступный кроссовер Hyundai Creta. Его запас хода достигает 473 км.

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