Forbes: Украина превратила советские штурмовики в высокоточные бомбардировщики 3.01.2025, 9:27

Украинские Су-25 могут находиться вне зоны действия российской системы ПВО.

Подержанные штурмовики «Су-25» Киев сумел превратить в высокоточные бомбардировщики с дистанционным управлением.

Благодаря французским планирующим авиабомбам Hammer украинские Су-25 могут находиться вне зоны действия российской системы ПВО.

Военные эксперты говорят, что у Киева осталось не так много Су-25, однако Украина использует их на полную катушку в войне против РФ, информирует ресурс Forbes.

Не так давно в Сети появились кадры, как советский самолет сбрасывает на врага планирующую авиабомбу Hammer.

Стоит также подчеркнуть, что еще в конце 2024 года в Сети появилось еще одно видео, на котором Су-27 сбрасывает на армию Путина планирующую бомбу, но американского производства.

В обоих случаях тактика ВС ВСУ практически одинаковая. Самолеты летят очень низко к земле, чтобы не столкнуться с вражеской системой ПВО. Только перед тем, как сбросить авиабомбу, самолет набирает высоту. Большой угол и дополнительная высота увеличивают еще на несколько километров дальность действия авиабомбы. Такая тактика ВС ВСУ позволяет избежать неприятной встречи с ракетами класса «земля - воздух».

На 24 февраля 2022 года у Киева было всего 43 самолета «Су-25». Уже в ходе войны Македония передала Украине еще 18 своих самолетов. За этот период было потеряно не меньше 20 самолетов. При этом в последнее время Украина все реже теряет самолеты в ходе выполнения боевого задания.

OSINT-аналитики заявляют, что в 2024 году Украина потеряла от трех до четырех Су-25. Пилоты «Сухого» никогда не находятся в безопасности в воздухе, но сейчас они в большей безопасности, чем были до того, как широкое внедрение планирующих боеприпасов превратило устаревшие Су-25 в высокоточные бомбардировщики.

Планирующие авиабомбы зарекомендовали себя настолько хорошо, что ими вооружают все самолеты советского образца, включая «Су-27», «Су-24» и «МиГ-29».

Ожидая большего спроса на бомбы, а также подстраховываясь на случай, если избранный президент США Дональд Трамп сократит или прекратит американскую помощь Украине, украинцы разработали собственную планирующую бомбу. Эта бомба проходила испытания на Су-24 еще в сентябре 2024 года.

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