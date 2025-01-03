Торговый дом «На Немиге» ждут изменения
- 3.01.2025, 9:29
Перемены начнутся с фасада.
В столице постепенно обновляются значимые городские универмаги и торговые объекты. О том, что уже сделано и предстоит выполнить, в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
ЦУМ, ГУМ, универмаг «Беларусь», торговый дом «На Немиге» — знаковые для города торговые точки.
— Максимально занимаемся модернизацией внутри торговых объектов, стараясь их не закрывать, тем самым минимизируя деловые потери для них, — отметила гостья программы. — В ГУМе уже отремонтировали первый этаж, двигаемся дальше. Занимаемся каждым уровнем, чтобы его обновить, сделать более современным и комфортным для покупателей. Торговый дом «На Немиге» тоже переживет модернизацию, но начнем с фасада. Затем будем рассматривать концепцию наполнения объекта.
Преобразился и ЦУМ: в 2023 году организован дополнительный этаж, чтобы расширить ассортимент, увеличить выручку и розничный товарооборот. Универмаг «Беларусь» также модернизируется, обновили и ТЦ «Столица». Кроме того, в декабре 2023-го распахнул двери «Першы Нацыянальны гандлёвы дом».
— Объектов торговли в городе много. Сейчас занимаемся Комаровкой, где проводился ремонт инфраструктуры, — подчеркнула Н. Лазаревич. — Работаем во благо покупателей, максимально стараемся их привлечь.