Путинский режим — банкрот 2 3.01.2025, 9:37

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Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вместе с «эрой дешевой электроэнергии» завершается и эпоха путинизма.

Замминистра Минэнерго РФ Грабчак своеобразно поздравил россиян с Новым годом, заявив, что «2025 ознаменует завершение эры дешевой электроэнергии».

По его словам, чтобы инвестиции окупились «придется или в 2-3 раза поднимать тарифы для населения, или сокращать им потребление».

Зато теперь мы знаем, что эра дешевой электроэнергии принципе была и мы даже успели в ней пожить.

Путинский режим — банкрот. Все, на что он в своем нынешнем жалком состоянии способен — поднимать налоги и тарифы, выдавливая из обнищавшего населения последние соки.

Причем этот тренд со временем будет только усиливаться — отступать элитке уже некуда, а сам дедушка вообще старый и ему все равно.

Очевидно, что вместе с «эрой дешевой электроэнергии» завершается и эпоха путинизма. Агония может продлиться еще несколько лет, но финал уже очевиден (подобный кейс можно было наблюдать на примере Асада в Сирии).

Увы, крови они из нас выпить успеют еще прилично. Здесь никаких иллюзий быть не должно.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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