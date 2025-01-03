Путинский режим — банкрот2
- 3.01.2025, 9:37
- 3,800
Телеграм-канал «Запретное мнение»
Вместе с «эрой дешевой электроэнергии» завершается и эпоха путинизма.
Замминистра Минэнерго РФ Грабчак своеобразно поздравил россиян с Новым годом, заявив, что «2025 ознаменует завершение эры дешевой электроэнергии».
По его словам, чтобы инвестиции окупились «придется или в 2-3 раза поднимать тарифы для населения, или сокращать им потребление».
Зато теперь мы знаем, что эра дешевой электроэнергии принципе была и мы даже успели в ней пожить.
Путинский режим — банкрот. Все, на что он в своем нынешнем жалком состоянии способен — поднимать налоги и тарифы, выдавливая из обнищавшего населения последние соки.
Причем этот тренд со временем будет только усиливаться — отступать элитке уже некуда, а сам дедушка вообще старый и ему все равно.
Очевидно, что вместе с «эрой дешевой электроэнергии» завершается и эпоха путинизма. Агония может продлиться еще несколько лет, но финал уже очевиден (подобный кейс можно было наблюдать на примере Асада в Сирии).
Увы, крови они из нас выпить успеют еще прилично. Здесь никаких иллюзий быть не должно.
Телеграм-канал «Запретное мнение»