Германия приостановила соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения
- 3.01.2025, 9:39
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Это ответ на действия Минска.
Федеральное правительство Германии уведомило Беларусь о приостановке с 1 января 2025 года действия соглашения об избежании двойного налогооблажения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов ФРГ, сообщает «Позірк».
Ведомство обратило внимание на тот факт, что 1 июня 2024 года Минск приостановил «действие отдельных положений» этого соглашения.
«Республика Беларусь не выполнила требование правительства Германии о восстановлении действия этих положений, — говорится в сообщении. — Правительство Германии рассматривает это как существенное нарушение соглашения в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. Если Республика Беларусь отменит частичную приостановку действия соглашения, правительство Германии рассмотрит возможность отмены полной приостановки соглашения».
Упомянутое соглашение было подписано 30 сентября 2005 года и вступило в силу 31 декабря 2006-го. Этим документом стороны закрепили желание «содействовать развитию взаимных экономических связей путем устранения налоговых препятствий».
В Германии действие соглашения распространялось, например, на подоходный налог (Einkommensteuer), налог с корпораций (Korperschaftsteuer), налог на капитал (Vermogensteuer) и промышленный налог (Gewerbesteuer), в Беларуси — на налог на доходы и прибыль, подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость и земельный налог.
Напомним, Беларусь с 1 июня 2024 года приостановила исполнение некоторых международных договоров об избежании двойного налогообложения (они позволяют избегать ситуации, когда одни и те же доходы подпадают под налоги в двух разных странах). Срок действия этого решения Минска — до 31 декабря 2026 года.
Под ограничения попали три положения — о дивидендах, о процентах и о доходах от отчуждения имущества. В список стран, с которыми приостанавливается исполнение некоторых положений международных договоров, вошли в том числе США, Франция, Дания, Польша, Швеция, Бельгия, Литва, Латвия, Нидерланды, Чехия, Германия, Великобритания. Всего — 27 стран.