Опубликована новая часть дневника ликвидированного в Курской области солдата КНДР 2 3.01.2025, 9:50

5,414

Рядовой Джонг писал об «универсальных батальонах».

Северная Корея отправляет своих военных на помощь России в войне против Украины, чтобы они получили боевой опыт и были готовы к военным действиям.

Об этом, как сообщили в Силах специальных операций ВС Украины 3 января, говорится в записи в дневнике ликвидированного в Курской области РФ северокорейского спецназовца Гьонг Хонг Джонга.

«В то же время, северокорейские военные имеют приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни за тысячи километров от дома ради партии и интересов Ким Чен Ына, что показывает реальное отношение диктатора к собственным войскам», — отметили в ССО ВСУ, комментируя расшифрованные записи спецназовца КНДР.

Также украинские защитники напомнили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын продолжает скрывать факт отправки своих войск в Россию.

«Задача: В то же время, самый важный из них (фронтов) — фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а самая важная задача — боеготовность. Еще раз подчеркну, что важнейшая, жизненно важная задача для наших вооруженных сил — готовность на случай войны», — говорится в записи из записной книжки Джонга.

Также военный Северной Кореи, которого ликвидировали в Курской области операторы ССО ВСУ, пишет о лозунге: «Все силы — на завершение подготовки к войне!», этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это — боевой лозунг, который следует высоко поднять на знамя нашим вооруженным силам всех уровней».

Согласно записям Джонга, перед батальонами КНДР стоит задача уметь действовать и сражаться сразу после получения приказа.

«Подготовить универсальные батальоны, которые могут идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти — это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших вооруженных силах, это и есть дух этого съезда», — написал Джонг.

В ССО также подчеркнули, что часть информации из записной книжки этого военного не может быть обнародована, поскольку несет чувствительный характер и засекречена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com