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В Лепельском районе мужчина избил инвалида-колясочника за отказ дать деньги в долг

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  • 3.01.2025, 9:59
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В Лепельском районе мужчина избил инвалида-колясочника за отказ дать деньги в долг
иллюстративное фото

Стали известны подробности шокирующей истории.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который в Лепельском районе избил инвалида-колясочника, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, 52-летний обвиняемый 21 июля 2024 года пришел к своему знакомому, являющемуся инвалидом-колясочником, с просьбой одолжить денег, но получил отказ. В ответ на это он нанес потерпевшему не менее 17 ударов кулаками, ногами, а также деревянной палкой в область головы, туловища и верхних конечностей. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья.

Прокуратура возбудила угололвное дело частного обвинения по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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