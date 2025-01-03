В Лепельском районе мужчина избил инвалида-колясочника за отказ дать деньги в долг

В Лепельском районе мужчина избил инвалида-колясочника за отказ дать деньги в долг1
- 3.01.2025, 9:59
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Стали известны подробности шокирующей истории.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который в Лепельском районе избил инвалида-колясочника, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно материалам дела, 52-летний обвиняемый 21 июля 2024 года пришел к своему знакомому, являющемуся инвалидом-колясочником, с просьбой одолжить денег, но получил отказ. В ответ на это он нанес потерпевшему не менее 17 ударов кулаками, ногами, а также деревянной палкой в область головы, туловища и верхних конечностей. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья.
Прокуратура возбудила угололвное дело частного обвинения по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.