На вооружении ВСУ появился британский танк Scorpion 3.01.2025, 10:12

Что известно об этом оружии?

Британскую боевую разведывательную машину FV101 Scorpion заметили на вооружении 2-й роты оперативного назначения, 1-го батальона оперативного назначения «Форпост», 1-й БрОП Национальной гвардии Украины «Буревій», пишет In Factum.

Фактически раритетный британский легкий разведывательный танк, вероятно, приобрели волонтеры, или же он был куплен через частные структуры, отмечают аналитики. По их словам, официально о передаче БРМ FV101 Scorpion от Британии украинским бойцам не сообщалось.

По словам аналитиков In Factum, кастомная версия FV101 Scorpion оснащена 76-мм пушкой, но на образце на фотографии установлен 14,5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, вероятно, потому что пушка при покупке отсутствовала или не было для нее соответствующего боекомплекта.

Отметим, обозреватели испанской Defensa писали, что маленькие, но крепкие «скорпионы» являются одними из лучших в мире легких танков. Благодаря скорости и маневренности они идеально подходят для разведки. Испанская морская пехота также использовала их для высадки на суда и в амфибийных операциях. Однако в 2007 году Испания вывела их из эксплуатации из-за высоких затрат на модернизацию.

Аналитики In Factum заметили британскую БРМ FV101 Scorpion на вооружении 1-й БрОП НГУ "Буревій"

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