Ученые нашли новый «эликсир» для продления жизни
- 3.01.2025, 10:14
Это вещество усиливает регенерацию мышц и повышает силу.
Китайские ученые обнаружили, что тип желчи, вырабатываемой печенью, имеет схожие эффекты с общепринятым методом ограничения калорий, способствующим долголетию.
В новом исследовании ученые оценили эффекты литохолевой кислоты, или LCA, на генетически модифицированных мышах с человеческими тканями и сравнили их с ограничением калорий, пишет Independent .
Они обнаружили, что LCA, которая вырабатывается печенью, может усиливать регенерацию мышц, а также повышать силу хвата и беговую способность.
Предыдущие исследования показали, что млекопитающие накапливают LCA во время ограничения калорий, и она активирует ключевую молекулу, участвующую в метаболизме, называемую AMP-активируемой протеинкиназой, или AMPK. Она активируется при падении уровня глюкозы, играет ключевую роль в старении, поскольку регулирует такие процессы, как воспаление и дегенерация нервов.
В ходе экспериментов над плодовыми мушками, ученые обнаружили, что LCA активирует AMPK и вызывает антивозрастные эффекты аналогично ограничению калорий. Поскольку эти животные не синтезируют LCA естественным образом, ученые им его вводили. Лишение животных способности вырабатывать AMPK привело к потере эффектов LCA при его введении, что подтверждает, что кислота печени действовала «AMPK-зависимым образом».
Ученые взяли сыворотку крови у мышей, которые подвергались ограничению калорий в течение четырех месяцев, и ввели ее грызунам, питавшимся обычной пищей. Они обнаружили, что введенная сыворотка привела к активации AMPK в печени и мышцах мышей.
Исследователи также заметили, что введение LCA увеличило среднюю продолжительность жизни мух на четыре-пять дней.
Введение «только активированного метаболита LCA может оказывать антивозрастное действие», заключили ученые в исследовании.
«Люди давно искали эликсир долголетия. LCA — это одна из возможностей, поскольку она представляет собой одну молекулу в крови людей, практикующих ограничение калорий, и активирует AMPK, что, в свою очередь, дополнительно вызывает изменения метаболитов в крови», - прокомментировал ведущий автор исследования Линь Шэнцай из Университета Сямыня.