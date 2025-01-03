Истинная движуха 3 Андрей Окунь

3.01.2025, 10:27

5,640

Андрей Окунь

Вот в чем секрет неадекватности Путина.

Я долго думал, почему же у российского главного патриота и отца нации такое восприятие войны: во многом геройское, киношное с придыханием. Ведь достаточно провести час в интернете, покопаться в новостях, всмотреться в эти пустые от боли лица, позвонить, поговорить и понять, что война — это горе, а не героическая картинка.

А потом до меня дошло. Почему его восприятию не быть киношным, если он буквально смотрит фильм, в котором всех побеждает? Для него происходящее — истинная движуха. Сплошная оргия самоутверждения и эго-раздувательства.

Он же видит людей через папочки. Глядит на погибших и раненных через осмотрительно сформированные доклады и заботливо подсчитанные цифры. А если перед ним и появляются живые люди, то они оказываются отобранными с не меньшей заботой и осмотрительностью.

Наверное, любой на его месте так и продолжал бы наслаждаться «движухой». Ехать на фронт — страшно. Рыть правду — больно. Принимать провалы — невыносимо. Откуда же тут взяться адекватности и состраданию? Он — главный герой фильма, исполинская масса, формирующая гравитационную силу. Россияне же — третьесортная массовка, отплясывающая в танце патриотизма. Вот и геройствуют как полоумные, крепчают и «отстаивают суверенитет».

Андрей Окунь, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com