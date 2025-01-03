Партизаны нашли замаскированный склад со снарядами РФ в Крыму 3.01.2025, 10:48

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Уловки оккупантам не помогли.

Оккупанты пытаются прятать склады боеприпасов в Крыму. Но партизаны их находят, несмотря на тщательную маскировку.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент обнаружил склад боеприпасов возле н. п. Добрушино. Проводя разведку он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который находится на окраине населенного пункта», - говорится в сообщении.

Возле объекта, по данным партизан, зафиксировано перемещение техники и личного состава.

«Сам склад обнесен фортификационными сооружениями», - отмечают в «АТЕШ».

При этом, как говорят партизаны, несмотря на то, что склад пытались разместить в глуши и замаскировать, это не помогло.

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