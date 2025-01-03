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В продуктовом магазине в Борисове умер покупатель

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  • 3.01.2025, 10:50
  • 3,696
В продуктовом магазине в Борисове умер покупатель
иллюстративное фото

Эксперты установили причину.

В продуктовом магазине Борисова умер покупатель. Судебные эксперты установили его личность и причину смерти.

Сообщается, что мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на пол. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики лишь констатировали его смерть. При себе у него не оказалось никаких документов.

«С целью установления личности мужчины специалистом было проведено дактилоскопирование умершего. По результатам проверки полученных отпечатков пальцев установлено, что умершим является 64-летний житель города Борисова», — рассказали в ГКСЭ.

Кроме того, государственные медицинские судебные эксперты установили, что мужчина скончался от острой сердечной недостаточности в результате ишемической болезни сердца.

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