В продуктовом магазине в Борисове умер покупатель

В продуктовом магазине в Борисове умер покупатель2
- 3.01.2025, 10:50
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Эксперты установили причину.
В продуктовом магазине Борисова умер покупатель. Судебные эксперты установили его личность и причину смерти.
Сообщается, что мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал на пол. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики лишь констатировали его смерть. При себе у него не оказалось никаких документов.
«С целью установления личности мужчины специалистом было проведено дактилоскопирование умершего. По результатам проверки полученных отпечатков пальцев установлено, что умершим является 64-летний житель города Борисова», — рассказали в ГКСЭ.
Кроме того, государственные медицинские судебные эксперты установили, что мужчина скончался от острой сердечной недостаточности в результате ишемической болезни сердца.