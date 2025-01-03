закрыть
3 января 2025, пятница, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси активизировались доедатели новогодних салатов

1
  • 3.01.2025, 11:09
  • 1,662
В Беларуси активизировались доедатели новогодних салатов

Теперь за услугу просят деньги.

Сразу после нового года на площадках бесплатных объявлений появились люди, предлагающие актуальные услуги. А именно: доесть ваши новогодние салаты, причем за деньги, обратил внимание портал Blizko.by .

В первые дни января активизировался некий доедатель салатов из Гомеля. Его зовут Дмитрий, и он просто пишет: «Доем остатки салатов после нового года». Услуга (в объявлении она значится как услуга для торжеств) стоит 10 рублей. Объем еды, которую готов потребить за эти деньги Дмитрий, не уточняется.

Напомним, такие «доедатели» салатов появлялись и в начале 2024 года. Тогда один из первых предпринимателей в этой новой нише предлагал: «Доем за вас новогодние салаты (даже прошлогодние), если сил ваших больше нет это есть».

Правда, за услугу по поеданию салатов прошлогодний доброволец денег не брал.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский