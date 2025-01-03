В Беларуси активизировались доедатели новогодних салатов 1 3.01.2025, 11:09

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Теперь за услугу просят деньги.

Сразу после нового года на площадках бесплатных объявлений появились люди, предлагающие актуальные услуги. А именно: доесть ваши новогодние салаты, причем за деньги, обратил внимание портал Blizko.by .

В первые дни января активизировался некий доедатель салатов из Гомеля. Его зовут Дмитрий, и он просто пишет: «Доем остатки салатов после нового года». Услуга (в объявлении она значится как услуга для торжеств) стоит 10 рублей. Объем еды, которую готов потребить за эти деньги Дмитрий, не уточняется.

Напомним, такие «доедатели» салатов появлялись и в начале 2024 года. Тогда один из первых предпринимателей в этой новой нише предлагал: «Доем за вас новогодние салаты (даже прошлогодние), если сил ваших больше нет это есть».

Правда, за услугу по поеданию салатов прошлогодний доброволец денег не брал.

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