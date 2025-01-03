Тумблер переключится одним махом 1 3.01.2025, 11:09

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Народ только обрадуется.

Тумблер переключится одним махом. Как только госдеды выбьют себе приемлемый договорнячок, народу сразу объяснят, почему с западом на самом деле надо дружить.

Американцы нам в войну помогали. Ленд-лиз! И вообще они люди деловые, бизнес любят и деньги, прямо как мы. Нам отцы-основатели что завещали? Правильно, качайте нефть и продавайте ее на Запад. Этим и будем теперь заниматься, плохо что ли?

А китайцы еще те хитрые сволочи. Мы с ними дружили чисто из соображений выгоды, но не братья они нам, нет-нет. Приморье наше хотели заселить, а Байкал — вырубить! И машины у них гавно.

Европа вообще наш старейший партнер. И надо отметить, что Россия — европейская страна, цивилизованная! Зря что ли Петр I окно в Европу продолбил? Нельзя так легкомысленно разбрасываться историческим наследием, император как-никак старался, рубил. В общем, теперь будем со всеми дружить и торговать.

И народ примет такой резкий идеологический кульбит. «СВО» останется в памяти как странная, дикая «движуха», которая нужна была госдедам, чтобы кровь разогнать и почувствовать себя молодыми.

Люди тянутся к нормализации, потому что простым гражданам ни война, ни геополитика не нужны. Все хотят стабильного мира и возможности зарабатывать. Поэтому народ только обрадуется от поворота лицом к Западу, а жопой к нынешним «стратегическим партнерам». И я уверен, что переключение тумблера рано или поздно состоится.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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