Археологи: Брестчина могла быть заселена уже 400 тысяч лет назад 1 3.01.2025, 11:21

иллюстративное фото

А Минск «охраняла» челюсть кабана.

Белорусские археологи приоткрыли тайны городища древнего Минска — нашли остатки поселения, которому «две-три тысячи лет». Был найден деревянный ковш — ровесник египетских пирамид, на острове озера Селява обнаружили древнейшее для нашей страны кладбище, а на территории Ивановского района около 400 тысяч лет назад могли жить неандертальцы или даже их предки.

Минск защищали фигура с «клювом» и часть кабана

Самым масштабным научным проектом последних лет стало изучение археологического комплекса на реке Менка. Археологи сумели раскрыть конструкцию вала Х века — ни в Киеве, ни Новгороде ничего подобного не сохранилось. В процессе расчистки части деревянных клетей специалисты обнаружили зооморфную фигуру.

Таким специфическим образом строители вала декорировали один из деревянных крюков, который должен был поддерживать равновесие всей конструкции клетей.

Заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович полагает, что это связано с языческими представлениями о мире дреговичей, которые возвели огромные оборонительные конструкции.

Во время консервации деревянных конструкций Х века в одном из дубов была найдена челюсть кабана. В Беларуси таких находок прежде не делали. Такие практики советский историк Борис Рыбаков связывал с языческими обрядами славян.

Андрей Войтехович рассказал, что подобные находки были у польских археологов во время изучения городища Гнезно, где был открыт пласт времен правления Мешко I.

Интересно, что сами деревянные конструкции на Менке имеют определенное сходство с теми, что были найдены при изучении Гнезно. Белорусские археологи полагают, что древний Минск является примером синтеза технологий западных и восточных славян.

Первая церковь Минска

В прошедшем году в одном из раскопов на территории городища на Менке были найдены погребения людей. Археологи установили, что они относятся к XI—XII векам. Древний погост мог возникнуть в городе, только если там была церковь — у предков-язычников было не принято устраивать кладбища в поселениях. Поэтому ученые пришли к выводу, что это раннехристианское кладбище, а сам храм мог стоять рядом со въездом в Минск.

В эпоху Высокого Средневековья непосредственно у стен храма внутри города могло быть только статусное захоронение. Все это говорит о том, что здесь были похоронены представители элиты.

Ковш ровесник Хеопса

Заведующий отделом археологии первобытного общества Института истории Максим Чернявский на протяжении последних лет совершает экспедиции на Кривинский торфяник — торф позволяет сохраниться вещам, например, из дерева. Среди находок в этом году были изделия из кости, янтаря и даже лубяные веревки.

Настоящей сенсацией стали деревянные артефакты. Ученым удалось найти деревянную стрелу с тупым наконечником — такие использовались для охоты на пушных зверьков, чтобы не испортить мех.

Главным же открытием этого полевого сезона стал деревянный ковш размером с ладонь человека. Есть предположение, что его ручка стилизована под голову утки.

«Это все материалы северобелорусской культуры, вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры — начало второго тысячелетия», — рассказал Максим Чернявский.

Самое древнее кладбище — на озерном острове

Остров на Озере Селява — находка для изучения памятников эпохи мезолита. Недавно научному сотруднику отдела археологии первобытного общества Института истории Александру Вашанову удалось найти там археологический памятник с артефактами 10−7 тысячелетия до н. э. кундской культуры и раннего неолита 6 тысячелетия до н. э. нарвской культуры.

В 2019 году в Беларуси был научный проект по изучению древнего ДНК человека. В рамках его реализации удалось датировать три захоронения с городища на острове на озере Селява.

«Мы сделали ДНК-анализ: один из костяков относится к эпохе раннего железного века (днепро-двинская культура). Один относился к эпохе позднего неолита (культура шнуровой керамики) и еще одно погребение относится к кундской культуре. На сегодня мы можем говорить, что это самое древнее погребение на территории Беларуси. Более ранних человеческих останков у нас нет», — заявил Александр Вашанов.

Полмиллиона лет назад уже могла быть заселена Брестчина

В школе всем нам рассказывали про ледник, который то приходил на территорию Беларуси, то уходил. В учебниках написано, что самые древние стоянки первобытных людей в стране находятся в Бердыже и Юровичах — им больше 20 тысяч лет.

Однако в Ивановском районе у деревни Огово есть песчаный карьер, где местный краевед Юрий Селезнев собрал целую коллекцию кремня и предположил, что среди нее есть и древние орудия.

На место выехали археологи из Института истории во главе с научным сотрудником Александром Вашановым. В ходе раскопок был найден культурный слой с артефактами. Интерпретацию находок помогли провести российские ученые. Геологи сделали вывод, что находки из Огово не моложе 400 тысяч лет и могут быть древнее. Это позволяет сделать предположение, что эти орудия труда использовались неандертальцами или гейдельбергским человеком.

Белорусские археологи полагают, что в Брестской области могут быть и другие подобные места. Сейчас находки из Огово позволяют в 20 раз удревнить нашу историю в сравнении с Бердыжем и Юровичами.

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