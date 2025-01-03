Майор ВСУ: США дадут Украине много оружия при одном условии 3.01.2025, 11:32

Алексей Гетьман

РФ не будет шансов.

Если Украина получит оружие на 500 млрд долл, то у РФ не будет шансов в этой войне

Решение Дональда Трампа о помощи Украине может серьезно повлиять на дальнейший ход войны. Если страна-агрессор Россия не будет соглашаться на то, что ей предлагают - а, скорее всего, она соглашаться не будет, - то, как сказал Трамп, будет увеличена помощь Украине. Даже называлась сумма - 500 миллиардов долларов.

Если Украине передадут много современного оружия, то у россиян не будет шансов в этой войне. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, сообщает OBOZ.UA.

«Если нам будет передано самое современное оружие на сумму 500 миллиардов, но не с точки зрения мешков с деньгами, а контейнеров с оружием, то у россиян шансов в этой войне не будет. Тогда это действительно будет существенная помощь. Думаю, нам хватит людей, которые могли бы пользоваться этим оружием, хотя вопрос с мобилизацией с повестки дня никто не снимал», - отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что Украине нужно по несколько сотен танков, самолетов и ракет, а не по несколько десятков.

«Проще говоря, нам нужны не 30 танков Abrams, а 300, не 20 самолетов, а 200, не две ракеты Tomahawk, которые надо в сервант поставить и пыль с них сдувать, а 200. Вот это была бы существенная помощь», - сказал Гетьман.

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