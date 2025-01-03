Илья Протас оформил покер в OHL 3.01.2025, 11:35

Белорус набрал сразу 5 бомбардирских очков за вечер.

18-летний белорусский форвард Илья Протас провел очередной удачный матч в OHL (хоккейная лига Онтарио). Он набрал сразу 5 бомбардирских очков за вечер, пишет betnews.by.

Младший брат Алексея Протаса, выступающий за «Виндзор Спитфайрз», результативно отыграл в поединке против «Гелф Сторм». Встреча завершилась победой команды Протаса со счетом 9:5. Более чем в половине голевых комбинаций своего клуба поучаствовал Илья.

Выбранный на драфте НХЛ-2024 под общим 75-м номером белорус, играя в качестве центрфорварда первого звена, набрал 4+1 по системе «гол+пас», исполнил 6 бросков, выиграл 10 из 15 вбрасываний (66,6%), заработал 2 минуты штрафа и показатель полезности «+2».

Таким образом, всего у Протаса-младшего в нынешнем сезоне OHL 58 (25+33) очков в 34 матчах.

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