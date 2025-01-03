Эксперт: Кроме дипломатов, спецборт Путина мог завезти в США и кое-что другое 3 3.01.2025, 11:39

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Использование бортов для таких целей маловероятно.

Российский правительственный самолет Ил-96-300 провел 2 дня в США, посетив Нью-Йорк и Вашингтон. По официальному объяснению российского министерства иностранных дел, происходила ротация дипломатов.

Использование бортов для таких целей маловероятно, ведь в них, обычно, перевозят чиновников высших рангов. Как рассказал «24 Каналу» доктор политических наук Якуб Корейба, для Украины лучше, если официальная версия все-таки будет правдивой.

Что могли перевозить россияне

По словам Якуба Корейбы, изменение режима или позиции в Кремле будет способствовать заключению «грязной» сделки между Россией и Западом. Как правило, ее заключают за счет других стран. Поэтому лучше, если самолет действительно летел, чтобы заменить дипломатов.

«Но мы имеем дело с бандитским режимом, который в частности может торговать наркотиками, оружием. В конкретном случае, кроме российских дипломатов, на борту могли быть запрещенные препараты, которые потом распространят в США», – предположил доктор политических наук.

Российские консульства – центры торговли всем, что только может быть. То же самое можно сказать о дипломатических центрах в Сирии, Северной Корее. Для россиян война – это еще одна возможность украсть и заработать, например, на нелегальной продаже оружия.

«Я предполагаю, что это реальная версия. Конечно, специальные борта для дипломатов нужны, потому что в Россию сейчас никто не летает. Поэтому могли создать нелегальный трафик, а заодно пропагандистский инфоповод для россиян», – подчеркнул Якуб Корейба.

Кремлю хотелось показать, что договоренности возможны и якобы происходят встречи на самом высоком уровне. Это важно для российского населения, но надо понимать, что до момента инаугурации ни Дональд Трамп, ни его команда не может вести официальные переговоры.

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