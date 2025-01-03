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По «тунеядству» ввели очередное изменение

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  • 3.01.2025, 11:44
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По «тунеядству» ввели очередное изменение

С 1 января действует новое ограничение.

В Беларуси с 1 января 2025 года появилось изменение по «тунеядству». Новшество предусмотрено правками в законы по вопросам занятости населения. Напомним, те, кто попадает в базу «тунеядцев», по полным тарифам оплачивают некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, подогрев воды и газ, пишет «Зеркало».

С этого года в Беларуси ввели новое условие для тех, кто претендует на пособие по безработице от центра занятости населения. Для этого нужно находиться «не менее пяти лет до регистрации безработными в трудовых отношениях».

Как альтернатива — работа по гражданско-правовым договорам (то есть по договору подряда). Но в таком случае есть дополнительное условие — уплата страховых взносов в Фонд соцзащиты населения.

Напомним, в 2024 году пособие по безработице составляло максимум две базовые величины, то есть 80 рублей. Но некоторым категориям, например, воспитывающим детей, дают прибавку в размере 10%.

В 2025 году власти намерены ввести фиксированный размер пособия по безработице. Его должно определить правительство.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что власти продолжают обсуждать возможные новые ограничения для тех, кто попал в базу «тунеядцев». Не исключено, что для работающих за границей могут ввести ужесточения по бесплатной медицине.

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