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Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые повестки

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  • 3.01.2025, 11:48
  • 1,766
Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые повестки

Польские власти сделали заявление.

Граждане Украины мужского пола, живущие в Польше, получают фальшивые письма с призывами пройти военную службу, в которых уклонистам угрожают юридической ответственностью. Об этом сообщают в Управлении по делам иностранцев.

В письмах, которые рассылаются от имени управления, акцентируется на обязательном прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Людям, которые откажутся от мобилизации, якобы угрожают юридической ответственностью, включая арест и экстрадицию в Украину.

В ведомстве подчеркивают, что оно не является автором подобных уведомлений.

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