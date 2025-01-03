Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые повестки

Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые повестки4
- 3.01.2025, 11:48
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Польские власти сделали заявление.
Граждане Украины мужского пола, живущие в Польше, получают фальшивые письма с призывами пройти военную службу, в которых уклонистам угрожают юридической ответственностью. Об этом сообщают в Управлении по делам иностранцев.
В письмах, которые рассылаются от имени управления, акцентируется на обязательном прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.
Людям, которые откажутся от мобилизации, якобы угрожают юридической ответственностью, включая арест и экстрадицию в Украину.
В ведомстве подчеркивают, что оно не является автором подобных уведомлений.