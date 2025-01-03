«На расстоянии пяти метров своего ребенка в темноте я не вижу» 3.01.2025, 11:53

В Волковыске дети ходят в гимназию с фонариком.

В Волковыске дети ходят в гимназию с фонариком. «На расстоянии пяти метров своего ребенка в темноте я не вижу, — цитирует слова местной жительницы volkovysknews.by. — Очень хочется хоть немного осветить этот путь. Думаю, многие знают эту дорогу. Утром и вечером дети идут по ней в [детский] садик, в гимназию № 2, взрослые на работу... Дети не должны ходить в темноте и спотыкаться — на дорожке есть ямы».

Коммунальщики обещают решить проблему с освещением возле гимназии и дошкольного центра развития ребенка, но точную дату не называют. Речь идет о планах на первый квартал 2025 года. Так и дотянут до весны.

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