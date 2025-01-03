«Столько деревьев потом валяется»1
- 3.01.2025, 12:09
В Минске заметили брошенные нераспроданные елки.
В TikTok появилось видео, демонстрирующее печальную картину после новогодних праздников. На кадрах видно, как на столичной площади Казинца, где располагался ёлочный базар, валяются никому не нужные живые ёлки. Судя по видео, продавцы не позаботились об их утилизации, оставив деревья просто на улице, пишет «Телеграф».
Автор ролика отметил, что вид брошенных ёлок вызывает у него грусть.
Пользователи в комментариях также выразили своё мнение:
«А не надо цену заламывать было!» — намекнул первый на то, что высокие цены могли отпугнуть некоторых покупателей.
«А ещё надо бы хороший штраф продавцам за то, что не убрали за собой», — призвал к ответственности продавцов за оставленный мусор другой.
«Давно надо запретить вырубку елей и сосен. Жалко, что столько деревьев потом просто валяется», — выразил сожаление о «бессмысленной гибели деревьев» ещё один пользователь.
«Может, надо продавать в ведёрке с корнями? После праздника завёз в лес или парк — и посадил в земельку», — предложили в комментариях более экологичный подход.
@darakhovich Немного грустно даже #минск ♬ оригинальный звук - darakhovich