90% новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, являются электромобилями3
- 3.01.2025, 12:20
Автомобили на бензине и дизеле в стране облагают высокими налогами.
Почти 90% новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, являются электромобилями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, опубликованные Норвежской автодорожной федерацией (OFV). Следует отметить, что в Норвегии нет ни одного автомобильного гиганта, в отличие от таких стран как Германия.
В 2024 году электромобили составляли в Норвегии 88,9% новых приобретенных авто – на шесть процентных пунктов больше, чем 82,4% в 2023 году. В августе среди новых автомобилей, приобретенных норвежцами, на электромобили пришлось 94%.
С такими темпами Норвегия претендует на первенство среди стран, где традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания останутся в меньшинстве. В 2023 году «чистых» электромобилей было уже 28%.
Выбор потребителей в значительной степени связан с последовательной политикой Осло, поскольку автомобили на бензине и дизеле облагают высокими налогами, тогда как электромобили, наоборот, имеют исключения из импортных пошлин и НДС.