В Минске троллейбус сбил пенсионерку на электросамокате5
- 3.01.2025, 12:30
- 3,656
Женщина погибла.
3 января около 08.25 в Минске троллейбус сбил пенсионерку на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.
Предварительно установлено, что 51-летняя водитель троллейбуса при повороте с улицы Колесникова на улицу Налибокскую не предоставила преимущество и совершила наезд на 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на средстве персональной мобильности (электросамокате).
В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений умерла.