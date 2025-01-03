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В Минске троллейбус сбил пенсионерку на электросамокате

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  • 3.01.2025, 12:30
  • 3,656
В Минске троллейбус сбил пенсионерку на электросамокате
иллюстративное фото

Женщина погибла.

3 января около 08.25 в Минске троллейбус сбил пенсионерку на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Предварительно установлено, что 51-летняя водитель троллейбуса при повороте с улицы Колесникова на улицу Налибокскую не предоставила преимущество и совершила наезд на 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на средстве персональной мобильности (электросамокате).

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений умерла.

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