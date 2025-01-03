Решающая битва: в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке 3.01.2025, 12:50

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Враг пытается добраться до ключевых шахт.

Ситуация на Орловском направлении, недалеко от Торецка, стабильная. Об этом в эфире «24 канала» сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

«Полоса обороны уже более 2 месяцев не движется на этом направлении. Я думаю, это связано с тем, что враг не может потянуть такое количество наступательных действий. Есть четыре приоритетных для них направления наступления - это Кураховское, Покровское, Часов Яр и Торецкое. Нам пришлось сесть в более-менее подготовленные качественно позиции, где врага удается удерживать», - сказал Иевлев.

Однако он отметил, что враг на этом направлении регулярно обстреливает позиции Сил обороны Украины. А также время от времени пытается штурмовать, применяя небольшие пехотные группы. В то же время, по словам военного, ситуация в районе самого Торецка сложнее.

«К большому сожалению, там почти вся западная часть города под контролем врага. И враг продвигается к одной из ключевых шахт, битва за которую будет решающей в судьбе северной части Торецка. Но казаки наши бьются там, отпор враг там получает очень хороший», - отметил Иевлев.

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