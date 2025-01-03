Кодовое слово — «Пугачева»: мошенники «развели» учительницу из Минска на деньги и квартиру 12 3.01.2025, 12:58

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А после заставили работать курьером.

Учительница из Минска продала квартиру и оформила кредиты, участвуя в «спецоперации» мошенников, сообщили в Следственном комитете.

В конце октября 47-летней минчанке позвонил «консультант» и предложил улучшить качество связи, а также снизить абонентскую плату. Вопросов по оформлению кредитов он не задавал, поэтому женщина потеряла бдительность и выполняла все его указания. По окончании разговора «менеджер» поблагодарил за сотрудничество и завершил вызов.

Через несколько минут минчанке в мессенджер позвонил якобы сотрудник милиции и сообщил, что преступники собираются похитить все ее накопления. Чтобы избежать кражи, он посоветовал срочно «задекларировать» имеющиеся деньги путем перевода на подконтрольный правоохранительным органам счет. Женщина испугалась, пошла в отделение банка, сняла со счета более восьми тысяч рублей и через инфокиоск перевела их по предоставленным реквизитам.

Спустя несколько дней жительница столицы по требованию «правоохранителя» оформила кредиты почти на 50 тысяч рублей и снова перевела деньги мошенникам. А в ноябре ей сообщили, что она успешно противостоит мошенникам и что все деньги в безопасности и скоро их вернут.

Вскоре мошенники решили «обезопасить» и квартиру учительницы. Она выполнила их указание по продаже жилплощади и передала сверток с более чем 64 тысячами долларов курьеру, который назвал кодовое слово «Пугачева».

Всего женщина лишилась более 274 тысяч рублей.

«Этого аферистам показалось недостаточно. Якобы сотрудник милиции попросил оказать содействие правоохранительным органам: съездить к гражданам, денежными средствами которых пытаются завладеть мошенники, забрать у них имеющиеся накопления и „задекларировать“ как свои. Минчанка съездила к двум пенсионеркам и забрала у них более 33 тысяч рублей, тысячу долларов и 85 тысяч российских рублей. Деньги она перевела на подконтрольные мошенникам счета и вскоре была задержана уже настоящими сотрудниками милиции», — рассказали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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