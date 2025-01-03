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На границе Беларуси со странами Евросоюза образовались очереди

  • 3.01.2025, 13:12
На границе Беларуси со странами Евросоюза образовались очереди

После новогодних праздников сотни автомобилей стоят в очередях.

После новогодних праздников на границе Беларуси со странами Евросоюза образовались очереди, сообщает «Белсат».

Наиболее напряженная ситуация в пункте пропуска «Брест»: там въезда в Польшу ожидают около 790 автомобилей и восемь автобусов, сообщает Госпогранкомитет. Через «Каменный Лог» в Литву пытаются въехать 30 автомобилей, через «Бенякони» – 20.

Накануне рождественских праздников многокилометровые очереди отмечались на въезд в Беларусь из ЕС. Чтобы пересечь границу, путешественникам на автомобилях приходилось ждать в очереди более двух суток.

Напомним, что в июле и августе 2024 года Литва, Латвия и Польша ввели ограничения на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Теперь владельцы авто, зарегистрированных в Беларуси, могут попасть в ЕС только через пункт пропуска «Брест». В «Каменном Логе» и «Беняконях» – только при наличии литовской визы или вида на жительство.

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