На границе Беларуси со странами Евросоюза образовались очереди
- 3.01.2025, 13:12
После новогодних праздников сотни автомобилей стоят в очередях.
После новогодних праздников на границе Беларуси со странами Евросоюза образовались очереди, сообщает «Белсат».
Наиболее напряженная ситуация в пункте пропуска «Брест»: там въезда в Польшу ожидают около 790 автомобилей и восемь автобусов, сообщает Госпогранкомитет. Через «Каменный Лог» в Литву пытаются въехать 30 автомобилей, через «Бенякони» – 20.
Накануне рождественских праздников многокилометровые очереди отмечались на въезд в Беларусь из ЕС. Чтобы пересечь границу, путешественникам на автомобилях приходилось ждать в очереди более двух суток.
Напомним, что в июле и августе 2024 года Литва, Латвия и Польша ввели ограничения на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Теперь владельцы авто, зарегистрированных в Беларуси, могут попасть в ЕС только через пункт пропуска «Брест». В «Каменном Логе» и «Беняконях» – только при наличии литовской визы или вида на жительство.