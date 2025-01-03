В Чувашии Дед Мороз сделал селфи, а затем застрелил из ружья владельца магазина

В Чувашии Дед Мороз сделал селфи, а затем застрелил из ружья владельца магазина1
- 3.01.2025, 13:16
- 1,036
На вид «деду» от 18 до 65 лет.
Правоохранительные органы РФ объявили в розыск Деда Мороза, которого до сих пор так и не поймали. Не исключено, что тот уже на «северном полюсе».
Вчера, 2 января, после обеда в магазин «Березка» в городе Канаш (Чувашия, РФ) зашел посетитель в костюме Деда Мороза, передает «Диалог.UA».
Правоохранительные органы заявили, что на вид «деду» от 18 до 65 лет, а ростом под 180 см. При себе имел двуствольное ружье вместо мешка с подарками.
Российские паблики пишут о том, что, скорее всего, это не заказное убийство, а расплата.
Якобы «дед» – бывший заключенный, а владелец магазина – экс-сотрудник органов МВД. В свое время он и посадил «деда» за решетку, а выйдя на волю, тот решил отомстить.
Паблик MASH пишет о том, что якобы подозреваемый уже задержан. Он признался в убийстве и в том, что костюм Деда Мороза приобрел ради конспирации.
Перед убийством своей жертвы «дед» успел сделать селфи со своей жертвой. Фото было найдено в телефоне убитого. Погибшего звали Юрий, и ему было 54 года.
Еще один российский паблик Astra пишет о том, что подозреваемый не задержан, а его личность еще не установлена.
Известно, что первыми на место ЧП прибыли Росгвардейцы, однако преступник успел скрыться. Его следы вывели к дому, который стоял в поле. А дальше тот мог пересесть на машину и скрыться в неизвестном направлении.