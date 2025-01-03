В Чувашии Дед Мороз сделал селфи, а затем застрелил из ружья владельца магазина 1 3.01.2025, 13:16

1,036

На вид «деду» от 18 до 65 лет.

Правоохранительные органы РФ объявили в розыск Деда Мороза, которого до сих пор так и не поймали. Не исключено, что тот уже на «северном полюсе».

Вчера, 2 января, после обеда в магазин «Березка» в городе Канаш (Чувашия, РФ) зашел посетитель в костюме Деда Мороза, передает «Диалог.UA».

Правоохранительные органы заявили, что на вид «деду» от 18 до 65 лет, а ростом под 180 см. При себе имел двуствольное ружье вместо мешка с подарками.

Российские паблики пишут о том, что, скорее всего, это не заказное убийство, а расплата.

Якобы «дед» – бывший заключенный, а владелец магазина – экс-сотрудник органов МВД. В свое время он и посадил «деда» за решетку, а выйдя на волю, тот решил отомстить.

Паблик MASH пишет о том, что якобы подозреваемый уже задержан. Он признался в убийстве и в том, что костюм Деда Мороза приобрел ради конспирации.

Перед убийством своей жертвы «дед» успел сделать селфи со своей жертвой. Фото было найдено в телефоне убитого. Погибшего звали Юрий, и ему было 54 года.

Еще один российский паблик Astra пишет о том, что подозреваемый не задержан, а его личность еще не установлена.

Известно, что первыми на место ЧП прибыли Росгвардейцы, однако преступник успел скрыться. Его следы вывели к дому, который стоял в поле. А дальше тот мог пересесть на машину и скрыться в неизвестном направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com