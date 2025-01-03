Названы самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира 2024-го года 3.01.2025, 13:25

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Отклонение от расписания рассматривали в пределах 15 минут.

Аналитическая компания Cirium, специализирующаяся на авиационной аналитике, составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира за 2024 год, оценивая пунктуальность по прибытиям или вылетам с отклонением от расписания в пределах 15 минут.

Три первых места в глобальном списке заняли Aeromexico – ее рейсы прибыли по расписанию в 86,7% случаев, Saudia (86,35%) и Delta Airlines (83,46%).

В топ-10 вошли также LATAM (82,89%), Qatar Airways (82,83%), Azul (82,42%), Avianca (81,80%), Iberia (81,58%), SAS (81,40%) и United Airlines (80,93%)

Данные Cirium представлены в разбивке по регионам и размеру аэропорта или авиакомпании (в зависимости от количества пассажиров, обслуженных за обычный год).

Две крупнейшие авиакомпании Японии заняли первые две позиции по оперативности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Japan Air Lines (JAL) завоевала золото, а All Nippon Airways (ANA) — серебро. Сингапурские авиалинии заняли третье место в регионе.

В Европе базирующаяся в Мадриде Iberia заняла второе место, в то время как ее бюджетная дочерняя компания Iberia Express — первое. А в Северной Америке первое место заняла Delta, за которой следуют United и Alaska. В Латинской Америке колумбийская авиакомпания Copa стала самой пунктуальной авиакомпанией, завоевав эту награду второй год подряд.

На Ближнем Востоке и в Африке победителем стала Safair (FA), а Oman Air (WY) заняла вторую ступеньку пьедестала.

Что касается пунктуальности аэропортов, Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH) занял первое место в категории крупных аэропортов, а также в общем зачете.

Второе и третье места в общей категории заняли международный аэропорт Лимы имени Хорхе Чавеса (LIM) в Перу и международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса (MEX).

Премия «Средний аэропорт» была вручена международному аэропорту Токумен в Панаме (PTY), а победителем в номинации «Малый аэропорт» стал международный аэропорт Гуаякиля имени Хосе Хоакина де Ольмедо в Эквадоре (GYE).

Джереми Боуэн, генеральный директор Cirium, сказал: «В отрасли, которая характеризуется сложностью операций, мы чрезвычайно гордимся тем, что можем отметить авиакомпании и аэропорты, которые обеспечили клиентам наибольшее количество своевременных рейсов и наилучшие показатели эффективности в 2024 году».

«2024 год был трудным для авиакомпаний, столкнувшихся с масштабным отключением ИТ-систем и не по сезону суровыми погодными условиями. Несмотря на эти проблемы, эти авиакомпании и аэропорты работали не покладая рук, чтобы обеспечить своим клиентам беспроблемное путешествие и своевременную доставку в пункт назначения».

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