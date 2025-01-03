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ГУР: В России решили, куда перебросить технику из Сирии

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  • 3.01.2025, 13:34
  • 6,192
ГУР: В России решили, куда перебросить технику из Сирии

Украинская разведка раскрыла детали.

Российская Федерация (РФ) планирует перебросить часть военной техники из Сирии в Ливию с помощью грузовых кораблей Sparta и Sparta II.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет разведка, россияне ожидают свои военные корабли в сирийском городе Тартус для вывоза военной техники, а также вооружения. Также там находятся наемники подконтрольного Министерству обороны России «Африканского корпуса».

5 января в сирийский порт планируют прибыть большие десантные корабли страны-оккупанта «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а также сухогрузное судно Sparta. Сейчас все корабли находятся на переходе в Тартус в акватории Средиземного моря.

«8 января 2025 года в Тартус планируют зайти еще два российских судна - универсальное грузовое судно Sparta II и танкер «Иван Скобелев», которые сейчас намерены пересечь Гибралтарский пролив. Грузовые корабли Sparta и Sparta II россияне планируют привлечь для перевозки военной техники и вооружений из Сирии в Ливию», - добавляет разведка.

Еще один корабль РФ из состава оперативного соединения Военно-морских сил (ВМС) России в Средиземном море - фрегат «Адмирал Головко» - проходит дозаправку.

В частности, в России уже тем временем разгрузили на одном из аэродромов во Владимирской области эвакуированные бронетранспортеры.

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