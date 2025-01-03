Белорус рискнул и поехал домой во время ожидания ВНЖ в Польше 4 3.01.2025, 13:42

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Но на моменте пересечения границы у него возникли проблемы.

Ипэшник из Беларуси, который оформил свою деятельность в Польше по визе по карте поляка, обратился к телеграм-каналу Dzik Pic. По его словам, все шло отлично, пока он не подался на сталый побыт (постоянный ВНЖ) в августе 2024-го. Дело в том, что его виза закончилась еще 13 октября, и в ужонде Белостока ему поставили штамп о приеме документов — правда, не в паспорт, а на отдельную бумажку. Однако у него была запланирована свадьба в Беларуси на 27 ноября. Так что парень решил рискнуть: поехать на родину, оформить новую визу и уже по ней вернуться в Польшу. Но на моменте пересечения границы у него возникли проблемы.

Что произошло?

— Понимая, что срок моей визы подходит к концу, я начал регистрироваться на новую визу еще в сентябре-октябре, — рассказал белорус. — Пробовал самостоятельно, оплатил услуги посредника, а также писал прошение гродненскому консулу о предоставлении даты с подробным описанием проблемы. Около четырех писем пришли со стандартной отпиской. Но вот долгожданная новость: меня записали на подачу визы на конец ноября.

Посмотрев множество статей, а также видео о подобных ситуациях, где описывается, что «вы можете без проблем пересечь границу со штампом на руках о подаче документов», я сел в машину и поехал. Но на границе возник вопрос о том, что мои действия неправомерны.

Мне сказали, что «если вы хотите все же пересечь границу, мы будем вынуждены выписать вам „административку“. Но можете сейчас развернуться, тогда вам ничего не будет».

Но так как свадьба на носу, гости, выбора не было. Мне дали протокол о «наложении на иностранного гражданина обязанности вернуться» (уведомление о возбуждении административного производства). Задержали на четыре часа, откатали пальцы и отправили в Беларусь.

На мой вопрос «Что происходит?» сказали: «Едьте в Беларусь, получайте визу, возвращайтесь в Польшу и ждите решение по карте побыта. В случае положительного решения вы остаетесь, отрицательное — вам аннулируют действующую визу и депортируют». И еще сказали, что в случае отказа в побыте мне придется заплатить штраф.

Все было очень вежливо. Мы разговаривали, смеялись. Я показал пограничникам свой штамп (в Белостоке мне поставили штамп не в паспорт, а на отдельную бумажку, вероятно, потому, что у меня еще не было сдачи отпечатков). Постоянно говорил им, что подался на сталый побыт. Они сказали, что да, «видим вашу бумажку и что вы подались, не переживайте».

И вот что мне ответила одна из консультантов в Instagram: «Все в рамках закона. Вы въедете по визе назад и будете ждать дальше свой сталый побыт. Эта бумага, которую вы подписали, стандартная процедура. Вы не можете по закону выезжать за пределы Польши по время ожидания карты, если просрочена виза, но никто не может запретить вам поехать в страну происхождения. Поэтому вы подписали бумагу об обязательстве покинуть Польшу в случае, если вам вдруг откажут в ПНЖ. То, что вы ее подписали, не значит, что вам откажут. Это вообще не влияет. И если бы вы эту бумагу не подписывали, то все равно были бы обязаны в течение 30 дней покинуть страну в случае отказа в ПМЖ».

Что было дальше?

— Я пересек границу 26 ноября, а уже 28-го подался на визу по карте поляка в лидском визовом центре. Получил ее всего за шесть дней, писал консулу прошение об ускорении.

Уже вернулся в Польшу. На границе по моей новой визе вопросов не возникло, хотя очень сильно трясся, думал, сейчас скажут: «Ты преступник, что ты тут делаешь».

Но вот недавно мне пришла бумага от коменданта Стражи граничной. В ней сказано, что в моем паспорте на момент пересечения границы не было штампа о приеме документов (хотя, как я говорил, я показывал отдельную бумагу со штампом). И что в системе Pobyt v.3 моя заявка была зарегистрирована как содержащая braki formalne, в связи с чем «нельзя было констатировать, законно ли пребывание иностранца на территории РП согласно ст. 206 Закона „Об иностранцах“».

Хотя мне на 13 января пришло уведомление, что нужно идти на отпечатки пальцев, на бумаге подпись моего инспектора. Вот буду звонить в ужонд Белостока, спрашивать, как такое возможно.

Пребывание на штампе в Польше законно?

— Если человек подался на побыт, у него истекла виза, но он находится на штампе в паспорте, в таком случае у него легальный статус пребывания в Польше за счет штампа (п. 1 ст. 108 Закона «Об иностранцах»), — рассказала Dzik Pic руководитель трудовой практики и легализации ALG Legal Юлия Князь. — Это его право покинуть страну в любой момент, поэтому составление подобного протокола необоснованно. Однако возврат в Польшу в таком случае возможен только на основании вновь полученной визы для въезда в Польшу. Мое мнение — такие неправомерные действия необходимо обжаловать, даже с точки зрения того, чтобы со стороны пограничных органов не было злоупотреблений в будущем в отношении других лиц.

Относительно получения ПМЖ — при длительном выезде за пределы Польши может возникнуть вопрос с его получением, поскольку в совокупности воеводский орган анализирует все обстоятельства пребывания и выездов иностранного лица.

Но к каждому такому кейсу должен быть индивидуальный подход. В отдельных случаях злоупотребления бывают и со стороны иностранных граждан, которые не планируют постоянно пребывать в Польше.

По поводу письма от коменданта Стражи граничной — она запустила процедуру об обязательстве иностранного гражданина к возвращению. Однако, как сказано в документе, они не вынесут решение до 26 февраля — это установленный срок для рассмотрения легализации в его случае.

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