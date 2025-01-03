Минчане заплатили за такси почти 230 рублей 1 3.01.2025, 13:58

1,814

Хотя раньше поездка стоила в семь раз меньше.

Пассажиры столичного такси пожаловались на слишком высокую, по их мнению, цену за услугу: за поездку туда они заплатили 32 рубля, а обратно — почти 230 рублей. Однако все было сделано «в чистую» и нарушений тут нет, рассказали в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Супруги заказали поездку в столичной диспетчерской службе такси из точки А в точку Б и заплатили за нее 32 рубля. Услугой остались довольны, а спустя некоторое время решили вернуться из точки Б в точку А. Далее приводится фрагмент обращения недовольной пассажирки:

«Такси мы увидели на обочине дороги, водитель согласился нас отвезти. На мой вопрос, сколько это стоит, он ответил: „По тарифу“, не обозначив при этом сам тариф для его такси. Утром этот тариф составил 32 рублей за всю поездку, и мы согласились (мы ехали вдвоем с мужем). Довез он нас до магазина… И оплату он произвел по терминалу. Я опять спросила цену, он ответил: „Там все написано“. Я сидела сзади, оплатил муж, водитель такси быстро уехал, а мы посмотрели на чек и очень удивились!»

Итоговая стоимость поездки составила 228,66 рубля, а тариф за 1 км — 7 рублей. В налоговой отметили, что уже предупреждали о таких «по-человечески непорядочных» явлениях в сфере такси.

«С точки же зрения налогового законодательства этот предприниматель ничего не нарушил: чек пассажиру выдан, а денежные средства в полном объеме зарегистрированы в АИС ККО („пробиты по кассе“. — Прим. ред.) и будут учтены при налогообложении — мы этот вопрос, после подачи им налоговой отчетности, дополнительно проконтролируем», — рассказали в налоговой.

Там пояснили, что вопросы формирования тарифов не относятся к компетенции налоговых органов и комментировать это с их стороны некорректно.

«Тут мы можем в очередной раз призвать покупателей товаров и потребителей услуг проявить разумную осмотрительность, чтобы потом не переживать о потерянных деньгах и нервах», — отметили в налоговой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com