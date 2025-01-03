Кремль провалил тест на дружбу 1 Василь Верас

3.01.2025, 14:12

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Какие уроки белорусы могут извлечь из истории с катастрофой самолета, летевшего из Баку в Грозный.

Умные учатся на чужих ошибках. Какие уроки белорусы могут извлечь из истории с катастрофой самолета, летевшего из Баку в Грозный.

«Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи», – заявлял не далее как в августе президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Владимира Путина на своей территории.

Друг, как известно, познается в беде. И этот тест Кремль провалил спустя считанные месяцы.

В той же своей речи Алиев, говоря о развитии двусторонних связей, упомянул: «Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов в день. Должен сказать, что даже во времена Советского Союза такого количества взаимных рейсов не было».

Президент Азербайджана представить себе не мог, что случится накануне Нового года. Россия подбила самолет авиакомпании AZAL и попыталась спрятать концы в водах Каспийского моря. Когда этот номер не прошел, вину хотели спихнуть то на птиц, то на газовый баллон, якобы взорвавшийся в самолете, то на украинские дроны. Снова не вышло.

В эти дни азербайджанцы узнали цену российской дружбе. Ведь отношения у Москвы с Баку действительно было теплыми как мало с кем. Но в первой же кризисной ситуации Кремль повел себя отвратительно.

Надо отдать должное Алиеву, который не смолчал:

«Сегодня мы можем абсолютно открыто сказать, что самолет был сбит Россией. Это факт, и никто не может его отрицать…

К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий… Это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести…

Почему самолет не попытался приземлиться в ближайших аэропортах? Ближайшими были аэропорты Минвод и Махачкалы. Был ли самолет отправлен в Актау или это был объективный выбор? Существуют различные версии. Некоторые полагают, что самолет был намеренно отправлен наземной службой из Грозного, поскольку он уже был неуправляемым и существовала большая вероятность того, что воздушное судно упадет в море. В этом случае попытки замять вопрос будут успешными, и так называемая версия «птицы» будет представлена как основная».

То есть в этой истории сначала накосячила российская ПВО. Подобные вещи случались и в других государствах. Москве достаточно было оперативно признать вину за случившееся. Однако она попыталась отвертеться от ответственности как шпана из питерской подворотни. И это уже была не ошибка расчета зенитно-ракетного комплекса, а сознательное решение, принятое высокопоставленными чиновниками в кремлевских кабинетах.

Более того, справедливые заявления президента Азербайджана вызвали в Россию бурю возмущения. Пропагандистские каналы-миллионники стали открыто оскорблять Алиева, а его страну обозвали «государственным образованием площадью 400 на 500 км». Также звучали предложения типа «хамство Алиева – отличный повод раскулачить азербайджанскую диаспору в России».

Такая вот дружба, до первого случая. И не надо думать, что с нами все по-другому. Имперские замашки, в число которых входит взгляд свысока на соседей, гораздо в большей степени определяют поведение россиян, чем любые декларации и объятия.

Какие практические выводы можно сделать прямо сейчас? «Салідарнасць» не Минздрав, но все же предупреждает: полеты в Россию могут быть опасны для вашего здоровья. Как и в целом интеграция с РФ.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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