«Увидел президента и пошел»: Зеленский о встрече с тяжелораненым бойцом 3.01.2025, 14:19

Президент Украины рассказал об истории, которая дает надежду и веру.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об истории, которая дает надежду и веру. Об этом глава государства сказал в эфире марафона «Единые новости».

В частности, у президента Украины попросили рассказать историю, которая его вдохновляет.

Глава государства рассказал о бойце Сил специальных операций, который проходит реабилитацию в центре по протезированию Superhumans.

«Я считаю, что не от меня зависел этот результат. Я уверен - от врачей. Но момент приятный. Парень, я с ним фотографировался, он не ходил. Он работает над этим. Он был в больнице в Соединенных Штатах Америки. И здесь ему помогали... Мне пришло сообщение перед интервью. И в чем кайф - в том, что он говорит: приезжал президент и я начал ходить», - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что от этого бойца пришло сообщение. По словам президента, этот боец написал ему: «Наша внутренняя шутка. Увидел президента и пошел. Полгода просидел в Штатах, там не смогли поставить на ноги».

Президент отметил, что говорит о вере людей в себя.

«Люди героические, разные. Люди в разных профессиях. И я хочу всем пожелать: верьте в Украину и верьте в себя! Потому что это такая очень сильная у нас есть человеческая энергия. Верьте в своих собратьев. Верьте в своих родных, близких», - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что от единства, человеческой энергии и искры между людьми случаются положительные моменты, когда человек снова начинает ходить.

«И я думаю, что это нас отличает от того нашествия, которое к нам пришло. Вот эта человечность. И мы в людях находим много ответов. Не всегда успех приходит сегодня, но он точно придет, если ты так относишься к людям, если их жизнь ты обожаешь. Я хотел бы пожелать этой энергии всем людям, которые вас окружают. Здоровья и близким, чтобы они вдохновляли. Украинцы вдохновляют мир. А так нужно, чтобы кто-то вдохновлял украинцев. И поэтому, украинцы могут сами по себе вдохновить друг друга», - сказал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com