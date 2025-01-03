Финляндия решительно настроена разобраться с танкером Eagle S из-за повреждения кабеля в Балтийском море

Финляндия решительно настроена разобраться с танкером Eagle S из-за повреждения кабеля в Балтийском море1
- 3.01.2025, 14:37
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Танкер принадлежит к «теневому флоту» Путина.
В Финляндии началось юридическое разбирательство по поводу повреждения важного подводного кабеля Estlink 2, который связывает страну с Эстонией.
Компания Fingrid, ответственная за энергоснабжение, подала в окружной суд Хельсинки иск с требованием арестовать танкер Eagle S, подозреваемый в причастности к инциденту.
Об этом сообщает пресс-служба Fingrid.
25 декабря произошел обрыв этого стратегически важного кабеля, что привело к нарушению связи между Финляндией и Эстонией.
Компания Fingrid утверждает, что арест судна необходим для обеспечения компенсации за понесенные убытки. На данный момент танкер Eagle S стоит в порту города Порвоо и финские власти проверяют его на соответствие международным стандартам.
Во время происшествия танкер Eagle S, который следовал из России в Египет, значительно замедлился в момент обрыва кабеля.
По мнению финской полиции, повреждение могло быть произведено якорем, который судно волокло по морскому дну.
Также утверждается, что танкер принадлежит «теневому флоту» России и на его борту было обнаружено шпионское оборудование.
Танкер сейчас находится в порту финского города Порвоо, где проходит проверку Агентством транспорта и связи Traficom. Компания Fingrid не раскрывает точный размер ущерба, но требует ареста судна и его груза для дальнейшего расследования.