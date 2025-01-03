В Беларуси запретили российскую гречку 2 3.01.2025, 14:43

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Крупа появилась в списке опасной продукции.

Популярную гречневую крупу «Фермер» запретили продавать в Беларуси. Она появилась в списке опасной продукции.

Речь идет о гречке производства ООО «Дары полей» из Барнаула Алтайского края.

Гречка, которую позиционируют как быстроразваривающуюся, не прошла проверку. Испытания показали, что крупа варится 29 минут при норме не более 25 минут.

Запрет вступит в силу с 11 января.

В декабре по такой же причине запретили гречневую быстроразваривающуюся крупу ООО «Вега-инжиниринг». Примечательно, что это предприятие также находится в Барнауле Алтайского края. Производитель тогда отверг обвинения, заявив, что его крупа варится не более 25 минут и соответствует всем нормам качества.

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