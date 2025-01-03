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Футбольный клуб «Нафтан» создает женскую команду

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  • 3.01.2025, 14:59
Футбольный клуб «Нафтан» создает женскую команду

Ее планируется заявить в женскую высшую лигу чемпионата Беларуси.

Новополоцкий футбольный клуб «Нафтан» создает женскую команду. Ее планируется заявить в женскую высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает «Еврорадио».

Как сообщает клуб в Instagram, в настоящее время происходит отбор футболисток в команду на будущий сезон. До этого ее в «Нафтане» не было.

В женском футбольном чемпионате в 2024 году участвовали 11 команд. Пятый раз подряд чемпионками стали футболистки минского «Динамо-БГУФК».

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