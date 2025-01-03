Футбольный клуб «Нафтан» создает женскую команду1
- 3.01.2025, 14:59
Ее планируется заявить в женскую высшую лигу чемпионата Беларуси.
Новополоцкий футбольный клуб «Нафтан» создает женскую команду. Ее планируется заявить в женскую высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает «Еврорадио».
Как сообщает клуб в Instagram, в настоящее время происходит отбор футболисток в команду на будущий сезон. До этого ее в «Нафтане» не было.
В женском футбольном чемпионате в 2024 году участвовали 11 команд. Пятый раз подряд чемпионками стали футболистки минского «Динамо-БГУФК».