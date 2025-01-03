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Польша начала председательство в ЕС с игнорирования Венгрии

  • 3.01.2025, 15:18
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Польша начала председательство в ЕС с игнорирования Венгрии

На церемонию не пригласили ни премьер-министра, ни посла.

Польша решила не приглашать посла Венгрии на церемонию, посвященную началу председательства Варшавы в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказала изданию заместитель министра по европейским делам Польши Магдалена Собковьяк-Чарнецкая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не был приглашен на мероприятие, которое состоится в Большом театре Варшавы.

Отмечается, что поводом стало предоставление Будапештом убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марцину Романовскому, который был задержан в июле прошлого года в рамках расследования по делу о хищении государственных средств. Романовского быстро освободили после того, как в Европейской правозащитной ассамблее заявили, что он имеет иммунитет как член этого органа. Бывший министр обвинения в свой адрес отвергает.

«Когда мы пригласили гостей на наш гала-концерт почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с министром Романовским министр иностранных дел Сикорский решил, что посол Венгрии сегодня не желательный гость в театре», - сказала Собковьяк-Чарнецкая.

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