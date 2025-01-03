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Супруги из Бреста полтора года собирали монеты в стеклянную банку

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  • 3.01.2025, 15:24
  • 2,106
Супруги из Бреста полтора года собирали монеты в стеклянную банку

Удалось накопить несколько килограммов.

Супруги из Бреста полтора года собирали монеты в стеклянную банку и показали результат в TikTok. Удалось накопить несколько килограммов, а сумма сравнима с некоторыми зарплатами, например, в торговле, пишет «Зеркало».

Брестчане собирали двухрублевые, рублевые и пятидесятикопеечные монеты в полуторалитровую банку. На итоговый подсчет в конце 2024 года ушло 20 минут.

В итоге вес монет составил чуть больше пяти килограммов, а всего набралось 1413 рублей. Сумма сравнима с зарплатой, например, администратора брестского «Евроопта».

@tatsiana.maksimuk #монеты #брест #обзорыбрест #копилкабрест #копилка #результат ♬ الصوت الأصلي - 🎧

Под самым популярным видео с собранными монетами такие комментарии (орфографические ошибки исправлены):

• «Процентов 25 инфляции как минимум».

• «Вот где большинство хранит деньги! А сдачу нечем дать при покупке!»

• «А в магазине сдачи нет».

• «В рублях?! Ну нееет».

• «Тоже этим сейчас занимаюсь. Только в огромную копилку кидаю 1,2 и бумажные деньги».

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