Супруги из Бреста полтора года собирали монеты в стеклянную банку2
- 3.01.2025, 15:24
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Удалось накопить несколько килограммов.
Супруги из Бреста полтора года собирали монеты в стеклянную банку и показали результат в TikTok. Удалось накопить несколько килограммов, а сумма сравнима с некоторыми зарплатами, например, в торговле, пишет «Зеркало».
Брестчане собирали двухрублевые, рублевые и пятидесятикопеечные монеты в полуторалитровую банку. На итоговый подсчет в конце 2024 года ушло 20 минут.
В итоге вес монет составил чуть больше пяти килограммов, а всего набралось 1413 рублей. Сумма сравнима с зарплатой, например, администратора брестского «Евроопта».
@tatsiana.maksimuk #монеты #брест #обзорыбрест #копилкабрест #копилка #результат ♬ الصوت الأصلي - 🎧
Под самым популярным видео с собранными монетами такие комментарии (орфографические ошибки исправлены):
• «Процентов 25 инфляции как минимум».
• «Вот где большинство хранит деньги! А сдачу нечем дать при покупке!»
• «А в магазине сдачи нет».
• «В рублях?! Ну нееет».
• «Тоже этим сейчас занимаюсь. Только в огромную копилку кидаю 1,2 и бумажные деньги».