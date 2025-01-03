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Украинские бомберы отработали по россиянам на Покровском направлении

  • 3.01.2025, 15:59
  • 1,014
Украинские бомберы отработали по россиянам на Покровском направлении

Видеофакт.

Бомберы 5-й отдельной штурмовой киевской бригады отработали по российской пехоте, которая пыталась пройти поле на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады.

«В самом разгаре дня, наши бомберы успешно остановили попытку врага пройти поле, российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться по нашим землям, но получила четкий ответ», - пишет бригада.

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