Украинские бомберы отработали по россиянам на Покровском направлении
- 3.01.2025, 15:59
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Видеофакт.
Бомберы 5-й отдельной штурмовой киевской бригады отработали по российской пехоте, которая пыталась пройти поле на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады.
«В самом разгаре дня, наши бомберы успешно остановили попытку врага пройти поле, российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться по нашим землям, но получила четкий ответ», - пишет бригада.