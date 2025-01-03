В ЕРИП появились ограничения по некоторым услугам
- 3.01.2025, 16:06
Они будут действовать до 1 февраля.
ЕРИП предупредил клиентов, что до 1 февраля введены временные ограничения по некоторым операциям через эту систему. Речь о пополнении счетов наличными.
Как поясняют в организации, временный запрет касается пополнения наличными расчетных счетов и вкладов физлиц через ЕРИП — не получится «забросить» деньги через банкоматы, инфокиоски или другие устройства самообслуживания.
«Операции по пополнению счетов физических лиц посредством платежной системы в ЕРИП в устройствах самообслуживания будет возможно совершить только с использованием банковской платежной карточки либо иного платежного инструмента, предполагающего идентификацию его держателя», — уточняют в ЕРИП.
Ограничение введено по требованию Нацбанка, оно будет действовать до 1 февраля, добавляют в организации.