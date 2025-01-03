У Захаровой обострились комплексы 2 Telegram-канал «Бедный Рюрик»

3.01.2025, 16:13

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Мария Захарова

Политическую неполноценность России уже не скрыть.

«Россиянам уже не нужно ничего доказывать Западу, это главный итог последних лет» - говорит Мария Захарова.

Надо полагать, под последними годами она имеет в виду 3 года войны. А что и кому она пыталась доказать раньше?

Многие уважаемые коллеги очень точно заметили, что сама формула «нам не нужно доказывать» говорит о комплексе политической неполноценности. Если у вас всё в порядке и вы сами уверены в правильности выбранного пути, необходимости каждый день что-то кому-то доказывать у вас нет.

Но главный «итог последних лет» как раз в обратном. После войны, спустя многие и многие годы, России придётся очень многое доказывать заново.

Будущему (не этому точно) поколению российской политики, новым лицам российской культуры, бизнеса и дипломатии придётся доказывать западу (и востоку, и югу, и северу) свою приверженность праву, адекватность, договороспособность, честность, стремление к миру и много чего ещё.

Не факт, что России сразу поверят, отношения придётся строить даже не с нуля, а из минуса. Но и сам этот процесс начнётся нескоро.

Выбрав самый худший вариант решения международных споров и начав «доказывать» своё «право имею» с помощью топора, Кремль за короткий срок обрушил все мосты диалога с миром и уничтожил доверие к себе и своим словам.

Будущим поколениям придётся (и это неизбежно) строить эти мосты заново. И это - главный «итог последних лет».

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