«Вы что, в сказке «12 месяцев» живете?» 1 3.01.2025, 16:22

Белорусы показали «букеты» грибов, собранных в первый день 2025-го года.

Некоторые белорусы «решили не затягивать» с открытием грибного сезона в 2025 году и отправились в леса в первый же день нового года. Пользователи соцсетей не удержались от аналогий с детской сказкой «12 месяцев», одновременно восхищаясь январскими «уловами» грибников и удивляясь тому, что в этом сезоне «что-то братья-месяцы мутят», пишет «Телеграф».

Видео с целым «букетом» молоденьких вешенок опубликовал белорусский грибник, который публикует видео в TikTok под ником nechepurenki.by. По словам мужчины, грибы он собрал в Жлобинском районе Гомельской области 1 января 2025 года, чем вызвал у зрителей смешанные чувства — от восхищения от богатого грибного «улова» в середине зимы до недоумения от того, что кто-то в праздничный день не поленился по доброй воле (а не по приказу злой мачехи) идти в лес за подснежниками (то есть за грибами, конечно).

«Так, всё, сегодня 1 января 2025 года и мой мозг не может принять то, что вы снимаете. Вы что, в сказке «12 месяцев» живёте?» — изумились комментаторы.

Некоторые зрители усомнились в том, что мужчина, действительно, отправился в лес 1 января, а «букет» вешенок «вырастил сам в сарайчке», поэтому автор, специально для сомневающихся, запечатлел процесс на другом видео.

Впрочем, как подтвердили другие комментаторы, таких заядлых грибников в Беларуси немало.

«Муж моей подруги 30 декабря 2024 года в лесу, около дачи, 30 км от Минска, собрал 3 десятилетровых ведра вешенок», — рассказал один из зрителей.

«Вешенки такие тоже собираю в парке на пнях. Вечера собирала тоже», — написала 2 января другая зрительница.

«Сегодня, 2 января, я тоже на своем участке набрала вешенок, муж был в шоке, вот вам и зима,» — поделилась третья.

«Завтра за лисичками поеду. У нас +6 сегодня. В позапрошлом году так же собирали», — рассказала о своих планах ещё одна зрительница.

Ну, может, с лисичками она и погорячилась, но с пустой корзиной из леса, судя по сообщениям в тематических чатах и группах в соцсетях, точно не уйдёт. Так, участница группы «ВКонтакте» «Грибы: Грибные войска Беларуси» из Молодечно поделилась не только фотографиями грибов из зимнего леса 2 января, но и гастрономическими впечатлениями от дрожалки оранжевой, которая, судя по отчётам белорусских грибников в соцсетях, вылезла повсеместно в лесах из-за благоприятных погодных условий.

«Слизнячок с грибным привкусом — солененький, вполне себе ничего. Не спецефичный, ничем не пахнет, легкий грибной привкус и вот эта желеистость.. как будто устрицу глотаешь», — поделилась своими кулинарным экспериментами автор фото.

Её «одногруппник» Николай Карачун тоже решил «с открытием сезона не затягивать» и 1 января вернулся из леса с «урожаем» фламулин.

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