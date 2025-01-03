В парламенте Германии выступили за введение миротворцев в Украину 3.01.2025, 16:48

Депутат Бундестага заявил, что «другой альтернативы нет».

В Германии выступили за введение миротворцев в Украину. Другой альтернативы нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера.

Политик по вопросам безопасности ХДС считает, что альтернативы размещению солдат Бундесвера в Украине после окончания войны нет.

«Как самая сильная экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова внести значительный вклад в обеспечение мира и европейской архитектуры безопасности», - сказал он.

С его точки зрения, Германия обязана вовремя втянуться в Украину «с прочно оснащенными войсками», а исключить это было бы халатностью.

Кизеветтер продолжил, что участие Германии должно происходить в рамках ЕС и НАТО.

«Миротворческие силы являются эффективными и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичными, когда миротворческие силы можно отнести к европейской и трансатлантической архитектуре безопасности, а следовательно и к НАТО, поскольку ядерный защитный щит также касается Украины», - констатировал он.

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