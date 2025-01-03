закрыть
3 января 2025, пятница, 17:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В парламенте Германии выступили за введение миротворцев в Украину

  • 3.01.2025, 16:48
В парламенте Германии выступили за введение миротворцев в Украину

Депутат Бундестага заявил, что «другой альтернативы нет».

В Германии выступили за введение миротворцев в Украину. Другой альтернативы нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера.

Политик по вопросам безопасности ХДС считает, что альтернативы размещению солдат Бундесвера в Украине после окончания войны нет.

«Как самая сильная экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова внести значительный вклад в обеспечение мира и европейской архитектуры безопасности», - сказал он.

С его точки зрения, Германия обязана вовремя втянуться в Украину «с прочно оснащенными войсками», а исключить это было бы халатностью.

Кизеветтер продолжил, что участие Германии должно происходить в рамках ЕС и НАТО.

«Миротворческие силы являются эффективными и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичными, когда миротворческие силы можно отнести к европейской и трансатлантической архитектуре безопасности, а следовательно и к НАТО, поскольку ядерный защитный щит также касается Украины», - констатировал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский