В парламенте Германии выступили за введение миротворцев в Украину
- 3.01.2025, 16:48
Депутат Бундестага заявил, что «другой альтернативы нет».
В Германии выступили за введение миротворцев в Украину. Другой альтернативы нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера.
Политик по вопросам безопасности ХДС считает, что альтернативы размещению солдат Бундесвера в Украине после окончания войны нет.
«Как самая сильная экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова внести значительный вклад в обеспечение мира и европейской архитектуры безопасности», - сказал он.
С его точки зрения, Германия обязана вовремя втянуться в Украину «с прочно оснащенными войсками», а исключить это было бы халатностью.
Кизеветтер продолжил, что участие Германии должно происходить в рамках ЕС и НАТО.
«Миротворческие силы являются эффективными и, учитывая наши ограниченные материальные и человеческие ресурсы в Европе, реалистичными, когда миротворческие силы можно отнести к европейской и трансатлантической архитектуре безопасности, а следовательно и к НАТО, поскольку ядерный защитный щит также касается Украины», - констатировал он.