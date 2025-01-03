Названы 10 подержанных авто, которые прослужат дольше новых 1 3.01.2025, 16:57

Эти модели известны своей долговечностью.

Учитывая экономическую ситуацию, найти авто, которое будет долго служить, - это необходимость финансового планирования. К счастью, сегодня автомобили служат гораздо дольше, чем в прошлом, но это не значит, что некоторые подержанные машины не лучше новых.

Как отмечает Forbes, автомобили 1970 года выпуска в среднем служили около 5,7 лет и проходили до 100 000 миль. Сегодня средний возраст легкового автомобиля в США составляет около 12,5 лет, а многие автомобили могут прослужить от 200 000 до 300 000 миль. И это при условии регулярного технического обслуживания.

По мнению Consumer Reports (CR), «почти любой автомобиль может прослужить 200 000 миль и более, если вы потратите на него достаточно денег. Лучшая стратегия - начать с модели, которая доказала свою безопасность, получила высокие баллы в дорожных тестах, обладает высокой надежностью и правильно обслуживалась».

Издание GoBankingRates назвало 10 моделей, которые могут пережить среднестатистический новый автомобиль

Toyota Sequoia

Потенциальная продолжительность жизни: 296 509 миль. Toyota доминирует в рейтингах надежности. Удивительно, но Sequoia занимает 1-е место в рейтинге iSeeCars и имеет все шансы превысить 300 000 миль на одометре.

Toyota Land Cruiser

Потенциальная продолжительность жизни: 280 236 миль. Land Cruiser известен своей долговечностью, и покупка подержанной модели с пробегом от 1000 000 до 200 000 миль не должна остановить потенциального нового владельца.

Chevrolet Suburban

Suburban, способный прослужить более 265 000 миль, является одним из самых долговечных внедорожников.

Toyota Tundra

Потенциальная продолжительность жизни: 256 022 мили. Грузовики, подвергающиеся интенсивной эксплуатации, скорее всего, будут иметь структурные или механические проблемы, но эта Toyota имеет заслуженную репутацию надежного и долговечного автомобиля и может легко набрать 250 000 миль.

GMC Yukon XL

Потенциальная продолжительность жизни: 252 360 миль. Занимая пятое место в рейтинге лучших авто с наибольшим потенциальным сроком службы, составленном iSeeCars, Yukon XL может легко прослужить два десятилетия.

Toyota Prius

Потенциальная продолжительность жизни: 250 601 миля. Экономичный и надежный Prius - просто лучший компактный автомобиль на рынке, согласно MotorBiscuit.

Chevrolet Tahoe

Потенциальный срок службы: 250 338 миль. RepairPal не ставит Tahoe на первое место по надежности и вероятности ремонта, но Chevrolet Tahoe - это пожиратель пробега, который по количеству километров жизни обойдет многих конкурентов.

Honda Ridgeline

Потенциальная продолжительность жизни: 248 669 миль. Ridgeline должен прослужить до 300 000 миль при осторожном вождении и регулярном техническом обслуживании, согласно HotCars.

Toyota Avalon

Потенциальная продолжительность жизни: 245 710 миль. Владелец подержанного Avalon может быть уверен, что он прослужит ему как минимум десять лет или больше, сообщает MotorBiscuit.

Toyota Highlander Hybrid

Потенциальная продолжительность жизни: 244 994 мили. Этот трехрядный среднеразмерный кроссовер-вездеход известен своей надежностью. По данным RepairPal, вы можете рассчитывать на то, что Highlander Hybrid прослужит вам не менее 300 000 миль и обойдется вам примерно в 489 долларов в год.

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