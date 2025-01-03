«Должна была ему позвонить и спросить, согласен ли он на этот заказ» 2 3.01.2025, 17:14

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Минчанка рассказала, почему таксисты занижают ей рейтинг.

Минчанка поделилась в TikTok, что после двух поездок ее рейтинг с 5,0 снизился до 4,7, обратил внимание CityDog. Вот что не понравилось водителям.

По словам белоруски под ником anyakrispi, во время поездок в такси она не слушает громко видео, не разговаривает ни с кем по телефону, не мешает водителям и оставляет чаевые. Но на днях девушка 15 минут не могла вызвать в Минске такси в «детском» тарифе и поэтому заказала обычный.

В своем видео она уверяет, что «по закону ребенку не запрещено ездить в такси без кресла». К тому же, по ее словам, поездка была всего десять минут.

Когда водитель «эконома» приехал к девушке, то сразу же начал ее «отчитывать за неправильно выбранный тариф, а также говорить, что не может везти ребенка». На слова минчанки о том, что в Беларуси «есть новое постановление ГАИ, по которому водители такси могут ездить с детьми без кресла», он начал с ней спорить.

По словам белоруски, мужчина начал доказывать ей, что в такой ситуации она должна была ему позвонить и спросить, согласен ли он на этот заказ. В видео она утверждает, что ее ребенок ехал спокойно и ей казалось, что она смогла договориться с водителем, однако после поездки рейтинг девушки в приложении «резко упал».

После этого у минчанки произошла еще одна «неприятная» история с водителем «Яндекс Go». Во время поездки, по словам белоруски, он «сам начал навязывать ей беседу». Она пыталась разговаривать с ним «максимально тактично», но в момент, когда мужчина начал «оскорблять Geely», девушка сказала, что ей нравятся эти машины — они с мужем купили именно такую и жалоб у них нет.

Белоруска предполагает, что «антифанат Geely был недоволен ее ответом и поэтом поставил ей низкую оценку». Она также призналась, что «как человек с синдромом „отличницы“» этот рейтинг в такси ее «парит» — до этого у нее он был 5,0, а после двух поездок снизился до 4,7.

Чью сторону заняли белорусы?

В комментариях под видео один мужчина написал, что «будет возить детей без кресла, как только в законе напишут, что в случае аварии водители такси не несут за детей ответственность».

Другой пользователь посоветовал авторке видео «внимательнее читать оферту — „Яндекс“ требует перевозить детей с удерживающими устройствами». Также он добавил, что эта компания является «монополистом», поэтому «делает, как считает нужным». К тому же белоруска, по его мнению, «экономит на своем ребенке, а водитель в случае ДТП рискует попасть в тюрьму».

Кто-то написал, что «всегда здоровается, прощается с водителем, в машине беззвучно сидит, никогда не задерживается и все равно рейтинг 4,94, а было и ниже. Порой кажется, что они оценивают по внешнему виду либо по своей озлобленности».

А другой пользователь поделился, что тоже «контролирует свой рейтинг. Его достали таксисты, которые пилят за то, что вызывает обычный тариф, а не „детский“». По его словам, «в Могилеве вызвать „детский“ невозможно».

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