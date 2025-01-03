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Новогодняя сказка по-могилевски: байкеры проявили креатив

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  • 3.01.2025, 17:41
Новогодняя сказка по-могилевски: байкеры проявили креатив

На дорогах города заметили своеобразных Деда Мороза и Снегурку.

В который раз могилевские байкеры доказывают, что они не только про шум моторов и нарушение ПДД (часто слышим и такое, что есть, то есть) — эти ребята умеют удивлять и интересными решениями, пишет «Могилев Онлайн».

Так, в новогодние праздники могилевчане заметили на дорогах города своеобразных Деда Мороза и Снегурку — передвигались они не на оленях и даже не на тройке резвых лошадей. Транспорт могилевских новогодних персонажей — мотоциклы.

Как рассказали ребята, так оригинально они поздравляли детвору своих друзей и знакомых.

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